Hyundai Custin có giá từ 850-999 triệu đồng tại thị trường Gia Lai

(GLO)- Sở hữu tài chính dưới 1 tỷ đồng, bạn có thể cân nhắc lựa chọn giữa Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent và Mazda CX-5. Đây là 3 dòng xe ô tô phù hợp trong tầm giá với những ưu điểm riêng về động cơ, trang bị tiện nghi và an toàn.

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,32 tỷ USD (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023). Sầu riêng hiện chiếm tỷ trọng 65% trong nhóm các loại quả xuất khẩu.

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2024, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt hơn 8,7 tỷ USD (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, riêng sản phẩm gỗ ước đạt gần 6 tỷ USD (tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023).

(GLO)- Trong tháng 7-2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 477 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

CPI tháng Bảy tăng 0,48% so với tháng Sáu và tăng 1,89% so tháng 12/2023, tăng 4,36% với cùng kỳ năm trước. Theo đó, CPI bình quân bảy tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,73%.