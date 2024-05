Huyện ủy Kbang phát hành sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng: Trương Tiểu Minh (SN 1988, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) và Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1989, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.