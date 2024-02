Trước đó vào ngày 6/2/2024, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Nguyễn Phú Tài Huy.

Đối tượng Nguyễn Phú Tài Huy (sinh năm 2004, trú tại buôn Ea Khít, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) bị kết án về tội " Cố ý gây thương tích" án phạt 2 năm tù giam theo Quyết định thi hành án hình phạt tù số 04/2023/QĐ-CA, ngày 5/1/2024. Tuy nhiên đối tượng đã trốn thi hành án từ tháng 1/ 2024.

Được biết, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.