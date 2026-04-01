Honda Super Cub phiên bản núi Phú Sĩ, giá hơn 120 triệu đồng

Tại sự kiện Super Cub The Original Cub Meeting dành cho cộng đồng mê xe Cub tại Thái Lan vào tháng 10-2025, Honda giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe số huyền thoại Super Cub - Honda Super Cub Fujisan 110.

Phiên bản Fujisan được Honda lựa chọn màu sắc đặc biệt, họa tiết mang cảm hứng từ ngọn núi Phú Sĩ (Fujisan) - biểu tượng quốc hồn quốc túy của xứ sở mặt trời mọc.

Điểm đặc biệt nhất trên mẫu xe Cub của Honda là dàn áo phối màu xanh dương. Đi kèm là các tem dán ở ốp hông, vè chắn bùn phía trước với biểu tượng núi Phú Sĩ và mặt trời mọc. Những chi tiết còn lại trên thân xe đều giữ nguyên như bản tiêu chuẩn.

Phần đầu xe, Honda trang bị kính chắn gió trong suốt. Đèn hậu và xi-nhan mang phong cách cổ điển và sử dụng bóng halogen. Đèn pha là loại LED toàn phần với định vị ban ngày ở giữa. Xe nặng khoảng gần 100 kg.

Xe trang bị chìa khóa cơ. Đồng hồ tốc độ analog hợp màn hình LCD nhỏ giúp hiển thị thông tin rõ ràng và trực quan, kết hợp cùng gương tròn truyền thống - tất cả tạo nên sự giao hòa hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.

Mẫu xe Cub của Honda sở hữu yên cao 744 mm. Yên dài, phân tầng nhẹ, đủ cho hai người di chuyển cùng lúc. Bình xăng bên dưới dung tích 4,2 lít, cốp 17 lít.

Về an toàn, Fujisan Limited Edition được trang bị phanh đĩa trước CBS kết hợp phanh tang trống sau, giúp người lái kiểm soát lực phanh cân bằng và ổn định hơn. Bộ lốp IRC IZ-S được thiết kế riêng cho phiên bản này, mang lại độ bám đường vượt trội trong mọi điều kiện.

Phiên bản sản xuất tại Thái Lan trang bị phanh đĩa không ABS. Kích thước vành 17 inch cho cả hai bánh. Bánh xe phía sau sử dụng phanh tang trống. Ống xả có ốp bảo vệ, tránh gây bỏng cho người dùng.

Xe sử dụng động cơ Smart Engine dung tích 110 phân khối, công suất 9,1 mã lực, mô-men xoắn 9,3 Nm. Hộp số 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,4 lít/100 km. Minh chứng cho sự tối ưu tuyệt đối của công nghệ Honda vừa đủ để mang lại cảm giác êm ái, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Theo thông tin từ Honda, chỉ 500 chiếc Super Cub Fujisan Limited Edition được sản xuất, dành riêng cho thị trường Thái Lan, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là vật phẩm sưu tầm - biểu tượng của tinh thần Nhật Bản thuần khiết được tái sinh giữa thời hiện đại.

Giá bán hơn 120 triệu đồng của Super Cub Fujisan không dành cho số đông. Đây là mẫu xe chơi, chủ yếu hướng đến những người ưa sưu tầm, thích sản phẩm độc, lạ.