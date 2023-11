(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; tập trung phát triển kinh tế biển...; có đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ Công an cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.