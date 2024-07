Haiti: 2 trường hợp tử vong và 10 người phải nhập viện sau khi ăn thịt bò mắc bệnh than.

(GLO)- Cơ quan chức năng Haiti thông báo 2 trường hợp tử vong và 10 người phải nhập viện sau khi ăn thịt bò mắc bệnh than. Vụ việc xảy ra ở khu Bayara, thành phố Petit-Goâve, cách thủ đô Puerto Principe 56 km về phía Nam.

Bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn có nha bào Bacillus Anthracis gây ra. Vi khuẩn gây bệnh than hình thành bào tử, có cấu trúc rất bền cho phép chúng tồn tại trong môi trường trong thời gian dài.

Đây là một loại vi khuẩn lây từ động vật sang người. Con người có thể mắc bệnh do tiếp xúc trực tiếp với động vật bị bệnh hoặc các sản phẩm từ động vật mắc bệnh than.

Bệnh than ở da, vết loét ngứa xuất hiện ở vùng tiếp xúc và đổi màu thành màu đen và có thể đi kèm với các triệu chứng khác như đau đầu, đau cơ, sốt và nôn mửa. Về đường tiêu hóa, ban đầu biểu hiện như ngộ độc thực phẩm, ngày càng trầm trọng hơn, gây đau bụng dữ dội, nôn ra máu và tiêu chảy nặng. Trong khi mắc ở phổi là nguy hiểm nhất, các triệu chứng ban đầu tương tự cảm lạnh thông thường, tiến triển thành khó thở và sốc nặng./.