Hai anh em tử vong thương tâm trên đường nhận quà trung thu về

Chiều 12/9, một vụ sạt lở đất đá đã gây ách tắc tuyến Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Đ’Ran, thuộc xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.

Công an huyện Cư Kuin vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Quý (SN 1958, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.