Công an xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, Kon Tum) vừa phát hiện, giúp đỡ một người đàn ông đi lạc hơn 300km trở về nhà an toàn.

Ngày 28/8, UBND xã Ia Tơi cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện và giúp đỡ một người đàn ông đi lạc hơn 300 km trở về với gia đình.

Trước đó vào khoảng 10h30 ngày 25/8, Công an xã Ia Tơi trong lúc đang tuần tra phát hiện ông Trần Quang Nhất (trú xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang đi bộ lang thang, trong tình trạng mệt mỏi tại Quốc lộ 14C thuộc địa bàn thôn 1 (xã Ia Tơi).

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông Nhất về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Kết quả, ông Nhất được chẩn đoán bị suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn. Công an xã đã đưa ông Nhất về trụ sở đơn vị để hỗ trợ ăn uống và hồi phục sức khỏe.

Lực lượng chức năng cũng liên hệ với Công an xã Đăk Ơ để xác nhận thông tin công dân, phối hợp với gia đình đưa ông Nhất trở về nhà an toàn. Đến sáng 26/8, ông Nhất đã được gia đình đưa trở về nhà an toàn.

“Thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Công an xã Ia tơi đã giúp đỡ, hỗ trợ em trai tôi kịp thời và an toàn trở về nhà”, ông Trần Văn Toài (anh trai của ông Nhất) chia sẻ.

Theo Nguyên Lê (TPO)