Giải cứu thành công cô gái rơi xuống giếng sâu 18m

Ngày 19/4/2023, Công an huyện Đăk Glei cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Điệp để tiếp tục điều ra làm rõ vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh.