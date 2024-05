Giá tiêu bất ngờ tăng mạnh bỏ xa cà phê

So với cùng kỳ năm ngoái, giá quả vải thiều Tây Nguyên đầu mùa cao gấp đôi do mất mùa, sản lượng hạn chế.

Sáng 12/5, giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng cao do đang được hưởng lợi từ kỳ vọng điều chỉnh lãi suất sau dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng.

Giá cà phê thế giới tiếp tục lao dốc, riêng phiên tối qua giảm đến 3 con số. Đây là đợt giảm giá mạnh nhất và khá bất ngờ so với xu hướng tăng giá ào ạt từ đầu năm đến nay.

(GLO)- Giá ca cao đã giảm 25% so với mức đỉnh điểm 11.722 USD/tấn tại New York (Mỹ) và 9.285 bảng Anh/ tấn tại London (Anh) hôm 19-4 do những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ tình hình thời tiết xấu tại 2 quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là Ghana và Côte d'Ivoire.