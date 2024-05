Giá hồ tiêu ở Gia Lai tăng 2,5 triệu đồng/tấn

Tuần qua, giá cà phê rơi tự do nhiều ngày liên tiếp khiến thị trường nội địa mất hơn 30.000 đồng/kg, còn thế giới giảm trên 600 USD/tấn.

(GLO)- Giá ca cao đã giảm 25% so với mức đỉnh điểm 11.722 USD/tấn tại New York (Mỹ) và 9.285 bảng Anh/ tấn tại London (Anh) hôm 19-4 do những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ tình hình thời tiết xấu tại 2 quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là Ghana và Côte d'Ivoire.