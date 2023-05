Giá thép trong nước giảm lần thứ 6 liên tiếp

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, báo điện tử vietnamnet.vn, giá thép trong nước ngày 23-5 giảm từ 160.000 đồng đến 210.000 đồng/tấn so với tuần trước. Đây là phiên giảm lần thứ 6 liên tiếp tính từ ngày 8-4 đến nay.

Cụ thể, thương hiệu thép Việt Đức giảm 150.000 đồng/tấn đối với dòng thép thanh vằn D10 CB300, xuống 15 triệu đồng/tấn.

Với mức giảm 200.000 đồng/tấn, dòng thép D10 CB300 của thương hiệu Hòa Phát và Việt Ý lần lượt có giá bán 14,95 triệu đồng/tấn và 15 triệu đồng/tấn.

Thép Miền Nam sau khi thông báo giảm 210.000 đồng/tấn thì dòng thép D10 CB300 của thương hiệu này hiện ở mức 15,22 triệu đồng/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá thép ngày 23-5 kỳ hạn giao tháng 10-2023 tại Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 38 nhân dân tệ, xuống mức 3.617 nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn giao tháng 1-2024 giảm 24 nhân dân tệ, xuống mức 3.571 nhân dân tệ/tấn.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nguyên nhân thời gian gần đây giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ thép trong nước giảm mạnh nên doanh nghiệp sản xuất phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho.

Cũng theo VSA, sản xuất thép thành phẩm của nước ta trong quý I-2023 đạt hơn 6,6 triệu tấn (giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022); bán hàng thép thành phẩm đạt hơn 6 triệu tấn (giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022). Trong khi đó, xuất khẩu thép đạt hơn 1,65 triệu tấn (giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2022).