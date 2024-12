Giá phân bón xuất khẩu giảm 8%

(GLO)- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu phân bón trung bình của Việt Nam trong tháng 11-2024 đạt 411,8 USD/tấn (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023).

Ảnh: Internet

Trong tháng 11-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 130.728 tấn phân bón các loại, trị giá gần 54 triệu USD (tăng 56,5% về lượng, tăng 43,9% trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường, phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Campuchia. Trong tháng 11-2024, xuất khẩu phân bón sang thị trường này đạt 57.609 tấn, trị giá hơn 22,1 triệu USD, giá trung bình đạt 384,3 USD/tấn (giảm 3,5% về lượng, giảm 4,5% về trị giá và giảm 1,1% về giá so với tháng 10-2024). Xếp sau Campuchia là các thị trường: Hàn Quốc, Philippines, Malaysia.

Các chuyên gia cho hay, giá phân bón xuất khẩu tháng 11-2024 giảm là do nhu cầu trên thế giới hiện ở mức thấp trong khi nguồn cung dồi dào.

Còn tại thị trường trong nước, cùng xu hướng chung với thế giới, giá phân Urê thời gian qua cũng đã được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá urê Phú Mỹ giảm 2,5% so với tháng 10-2024, xuống còn 11.600 đồng/kg; giá urê Trung Quốc giảm 1,9% so với tháng 10-2024 và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2023, xuống còn 10.600 đồng/kg.

Hiệp hội Phân bón Thế giới (IFA) cho biết, nhu cầu tiêu thụ phân urê tại Việt Nam trong năm 2024 tăng khoảng 13% so với niên vụ 2022-2023 nhờ xuất khẩu nông sản Việt Nam tăng trưởng tích cực.