(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8-2024, Việt Nam đã nhập khẩu gần 449 ngàn tấn phân bón trị giá hơn 157,5 triệu USD (giảm 4,6% về lượng và giảm 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Lũy kế 8 tháng năm 2024, nhập khẩu phân bón đạt gần 3,5 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ USD (tăng 43,6% về lượng, tăng 36,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Giá nhập khẩu phân bón bình quân trong tháng 8-2024 đạt 350,9 USD/tấn (tăng 8,6% so với tháng 7-2024 và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023). Bình quân 8 tháng năm 2024, giá phân bón nhập khẩu đạt 324,8 USD/tấn (giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là nguồn cung phân bón lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2024, chiếm 40,9% tổng sản lượng và 38,7% tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước. Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 1,4 triệu tấn phân bón từ Trung Quốc, trị giá hơn 439 triệu USD (tăng hơn 17% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Xếp vị trí thứ 2 là thị trường Nga với gần 434,5 ngàn tấn, trị giá gần 188 triệu USD (tăng 133,3% về lượng, tăng 112,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023; chiếm 12,4% tổng sản lượng và 16,6% tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước).

Tiếp theo là thị trường Lào với hơn 240,5 ngàn tấn, trị giá hơn 62 triệu USD (tăng 27,2% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023; chiếm gần 7% tổng sản lượng và 5,5% tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước).

Đáng chú ý, Việt Nam đã nhập khẩu từ thị trường Israel gần 80 ngàn tấn phân bón trị giá hơn 30 triệu USD trong 8 tháng năm 2024 (tăng 3.028% về lượng và tăng 711% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, trong 8 tháng năm 2024, nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ các thị trường lớn như: Hàn Quốc, Canada, Indonesia, Bỉ, Nhật Bản... đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) dự báo tiêu thụ phân bón toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 192,5 triệu tấn (tăng 4% so với năm 2023).