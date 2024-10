Gia Lai: Tổng dư nợ cho vay đạt 114.981 tỷ đồng

Theo phân tích, đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng vừa qua đã góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thông qua việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tích cực mở rộng mạng lưới hoạt động, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Sơn Ca

Tính đến cuối quý III-2024, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đạt 62.917 tỷ đồng, tăng 11,65% so với cùng kỳ và tăng 4,07% so với thời điểm cuối năm 2023. Tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 114.981 tỷ đồng, tăng 5,50% so với cùng kỳ và bằng 98,52% so với thời điểm cuối năm 2023. Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,91% tổng dư nợ, tăng 0,35% so với thời điểm cuối năm.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực chất, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; đồng thời, chủ động triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; rà soát, đánh giá chất lượng các khoản cấp tín dụng, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn…