Gia Lai: Nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ hội

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023.

Tin liên quan Truyền đạt thông điệp của giới trẻ về vấn đề an toàn giao thông

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, nhiều ngày qua, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã huy động cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-cho biết: “Trước thềm Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, đơn vị triển khai công tác nghiệp vụ như kế hoạch xây dựng trước đó. Còn trong thời gian diễn ra sự kiện này, Đội huy động 100% lực lượng, phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn du khách đến tham quan du lịch được an toàn, thuận lợi. Chúng tôi cũng bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, các lỗi đậu đỗ không đúng quy định và xử lý xe khách phóng nhanh, vượt ẩu… để góp phần vào sự thành công của Tuần Văn hóa-Du lịch”.

Tương tự, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cũng triển khai các phương án nhằm đảm bảo ATGT trong dịp này. Trung tá-Đội trưởng Trương Thị Cẩm Dung thông tin: Công an huyện đã có công văn đề nghị các đơn vị duy tu, bảo dưỡng tuyến quốc lộ 14 đoạn đi qua địa bàn huyện để đảm bảo an toàn cho người dân đến du lịch và trải nghiệm tại Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023. Đồng thời, Đội phối hợp với Công an các xã tổ chức tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

“Trước, trong và sau sự kiện này, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông ở những địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan. Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch, bên cạnh công tác tuần tra, đơn vị sẽ triển khai lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đến các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện”-Trung tá Dung cho hay.

Chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân của 4 thôn, làng ứng trực, làm nhiệm vụ.

Đại úy Phạm Thành Luân-Trưởng Công an xã-cho hay: “Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm ANTT, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng đông người để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách và người dân. Đối với hành vi càn quấy gây mất ANTT, ATGT tạo hình ảnh xấu về địa phương, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. Ngoài ra, đơn vị đã tham mưu cho UBND xã thành lập 1 tổ tuần tra lưu động để kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh”.

Còn Trung tá Phạm Khánh Bình-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku thì thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố, Công an TP. Pleiku sẽ huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023. Đơn vị cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã chủ động bám địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp. Công an thành phố sẽ tập trung mọi giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện diễn ra trong Tuần Văn hóa-Du lịch, cũng như sự an toàn của du khách và người dân tại địa phương”.

Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai công tác bảo đảm ANTT trong Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023. Trước mắt, lực lượng Công an tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Công an tỉnh cũng giao cho lực lượng Cảnh sát Hình sự, phòng-chống tội phạm ma túy làm việc với Công an các tỉnh liền kề, Công an các huyện để nắm di biến động một số đối tượng liên tỉnh, liên huyện.

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú để chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm. Đối với các địa điểm diễn ra sự kiện văn hóa-du lịch, Công an tỉnh bố trí đủ lực lượng và coi trọng công tác phòng-chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng trên địa bàn TP. Pleiku sẽ có lực lượng Công an tuần tra 24/24 giờ. “Đến thời điểm này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chuẩn bị rất tốt để đảm bảo an toàn cho lễ hội, người dân, du khách tham quan du lịch”-Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.