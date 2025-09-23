Trở về từ chiến trường Campuchia, thương binh Nguyễn Bảo Trung (SN 1961, ở xã Tuy Phước Đông) đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tai nạn giao thông khiến vợ ông suy giảm sức khỏe, tinh thần không ổn định, mất khả năng giao tiếp và không thể phụ giúp việc nhà. Người con trai lớn mất sớm vì bệnh tật, con gái lớn mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động và phải sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội. Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai người thương binh tuổi đã xế chiều, trong khi con gái út mới 16 tuổi cũng phải nghỉ học sớm để phụ giúp việc gia đình.

Ngôi nhà mới của ông Nguyễn Bảo Trung. Ảnh: Thảo Khuy

Trước hoàn cảnh éo le ấy, địa phương đã hỗ trợ ông Trung 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. UBND huyện Tuy Phước (cũ) bổ sung thêm 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, còn Hội Cựu chiến binh xã Phước Sơn (cũ) vận động nhà hảo tâm ủng hộ thêm 10 triệu đồng để ngôi nhà ông Trung thêm phần vững chãi. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh còn thay ông Trung lo liệu mọi khâu từ vật liệu xây dựng, tháo dỡ nhà cũ đến giám sát quá trình thi công.

Trước sự sẻ chia ấy, ông Nguyễn Bảo Trung xúc động nói: “Tôi thật sự không ngờ trong lúc khó khăn nhất lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ đến vậy. Nếu chỉ dựa vào sức mình, có lẽ cha con tôi không bao giờ dám mơ tới một ngôi nhà kiên cố. Ngôi nhà này không chỉ là chỗ ở, mà còn là nguồn động viên để tôi thêm nghị lực vượt qua khó khăn”.

Anh Kpă Ven (làng Tung Đao, xã Ia Hrú) vốn bị teo cơ một chân. Đến năm 2012, anh Ven tiếp tục bị tai nạn, chân khỏe mạnh còn lại cũng không còn. Từ đó, mọi sinh hoạt của anh đều dựa vào đôi tay cùng sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Hằng tháng, gia đình anh chỉ trông chờ vào 750 nghìn đồng trợ cấp bảo trợ xã hội để duy trì cuộc sống.

Ngôi nhà nhỏ dựng từ năm 2000 đã xuống cấp nghiêm trọng, vách ván, mái tôn cũ nát không còn che nổi nắng mưa. Anh Ven sống cùng cha mẹ già yếu, thường xuyên đau ốm. Ước mơ về một ngôi nhà vững chãi dường như quá xa vời.

Ngôi nhà của anh Kpă Ven trước và sau khi được hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Quang Tấn

Khi được tin Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới, anh Ven không giấu nổi niềm vui. Cùng với sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm, anh Ven đã có được căn nhà khang trang rộng 36 m2. Xúc động trong ngày vào nhà mới, anh nói: “Có được căn nhà mới, tôi vui lắm. Cảm ơn Nhà nước và bà con đã giúp đỡ để gia đình tôi có chỗ ở tử tế. Từ nay tôi không còn lo cảnh dột nát, chỉ mong giữ sức khỏe để phụ giúp cha mẹ già”.

Căn bệnh tim bẩm sinh khiến chị Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1972, xã Tuy Phước Tây) không thể lao động nặng nhọc hay làm việc kéo dài. Chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định, trong khi các con đang tuổi ăn học, khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn triền miên. Căn nhà cũ xuống cấp, xập xệ đến mức các con chị phải tạm sang ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Chị Vân (trái) trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Thảo Khuy

Trước hoàn cảnh đó, chị Vân được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Phước (cũ) hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại chị được vay ưu đãi và mua vật liệu với giá gốc từ cơ sở kinh doanh ở địa phương. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình chị an cư, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn.

Chị Vân chia sẻ: “Trước kia, vì lo nghĩ quá nhiều cho ngôi nhà và tương lai của các con, tôi càng thêm mệt mỏi, bất lực. Từ ngày sống trong căn nhà mới, tôi cảm thấy sức khỏe ổn định và tinh thần phấn chấn hơn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã giới thiệu tôi vào làm việc tại một xưởng đan nhựa giả mây gần nhà. Công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe giúp tôi có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái”.

Trong căn nhà mới vừa hoàn thành hơn một tháng, vợ chồng anh Hà Văn Thự và chị Kpă Min (làng Klăh, xã Ia Mơ) vẫn chưa hết vui mừng. Anh Thự vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 1994, đến năm 2020 lập gia đình rồi ra riêng trên mảnh đất bố mẹ vợ cho. Cuộc sống chỉ trông vào mấy sào lúa cạn và mì, đắp đổi qua ngày, chẳng dám nghĩ đến chuyện xây nhà. Cả gia đình 3 người phải sống trong căn chòi ván lợp tôn chưa đầy 20 m², gió lùa tứ phía.

Anh Hà Văn Thự bày tỏ quyết tâm thoát nghèo. Clip: Quang Tấn

Niềm vui đến với anh chị khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Anh chị mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng để đối ứng. Ngày dọn về ngôi nhà mới, anh Thự xúc động chia sẻ: “Có nhà rồi, vợ chồng tôi mừng lắm. Cảm ơn Nhà nước, chính quyền đã quan tâm để gia đình nghèo như chúng tôi có chỗ ở đàng hoàng. Giờ không còn lo mưa nắng nữa, chỉ lo làm ăn để vươn lên”.

Không dừng lại ở đó, chính quyền còn giúp gia đình anh Thự tiếp cận vốn vay 30 triệu đồng để canh tác 6 sào rẫy. “Tôi sẽ cố gắng làm ăn, sớm thoát nghèo để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước” - anh Thự khẳng định.

Anh Hà Văn Thự (phải) bên ngôi nhà mới. Ảnh: Quang Tấn

Với người cao tuổi, một ngôi nhà an toàn, vững chãi không chỉ là nơi an dưỡng tuổi già mà còn mang lại sự yên tâm. Gia đình cụ ông Trần Sum (SN 1936) và cụ bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1939, xã Canh Vinh) là một minh chứng. Ông Sum bị bại liệt, bà Duyên tần tảo chăm sóc chồng trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp. Nhờ chương trình xóa nhà tạm hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng 15 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa tại địa phương và sự góp sức của các con, gia đình đã dựng nên ngôi nhà khang trang.

Bà Duyên vui mừng vì có nơi an cư. Ảnh: Thảo Khuy

Anh Trần Văn Phương, con trai ông Sum, xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi vốn khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì không thể xây dựng được ngôi nhà mới. Nay cha mẹ có chỗ ở khang trang, tôi cũng yên tâm phần nào”.

Ngôi nhà của ông Trần Sum trước và sau khi được hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Thảo Khuy

Vợ chồng ông Hồ Văn Tế (SN 1955) và bà Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1956, xã Canh Vinh) rơi vào khó khăn vì bệnh tật kéo dài. Từ chỗ khá giả, ông Tế mắc bệnh tiểu đường rồi phát sinh thêm nhiều bệnh khác, phải chạy chữa khắp nơi, khiến gia đình dần lâm cảnh chật vật. Có lúc họ phải bán nhà, dựng tạm mái che để sống qua ngày.

Niềm vui của các hộ nghèo, cận nghèo được xóa nhà tạm ở xã Canh Vinh. Clip: Thảo Khuy

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Tế, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình sửa chữa nhà ở. Xúc động trước sự quan tâm, ông Tế bày tỏ: “Căn nhà giờ đây đã vững chãi hơn, giúp vợ chồng tôi yên tâm điều trị bệnh, con cái cũng bớt lo lắng. Trong lúc khó khăn nhất mà nhận được sự sẻ chia như vậy, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Vừa qua, tôi cũng được cán bộ xã hỗ trợ làm thủ tục công nhận đối tượng bảo trợ xã hội, có thêm trợ cấp hằng tháng, tôi rất mừng”.

Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ che nắng, chắn mưa, mà còn chở che, nâng đỡ những phận đời còn gian khó. Từ mái ấm vững chãi, niềm tin và hy vọng lại được thắp lên, để mỗi gia đình thêm động lực vươn lên, mỗi cộng đồng thêm gắn kết, sẻ chia. Đó cũng chính là sức mạnh của tình người, là giá trị bền vững mà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang lại.

