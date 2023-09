Gia Lai kêu gọi tiếp tục ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng-chống tội phạm

(GLO)- Ngày 11-9, Công an tỉnh Gia Lai-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có Công văn số 4300/CAT-PV01 về tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng-chống tội phạm tỉnh.

Theo đó, ngày 8-6-2023, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có Công văn số 2539/CAT-PV01 gửi các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện phối hợp tuyên truyền, vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng-chống tội phạm tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Quỹ). Tính đến ngày 5-9, có 22 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 3 cá nhân ủng hộ Quỹ với tổng số 64,95 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ trên đã kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần của các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở và phát huy vai trò đấu tranh, tố giác, truy bắt tội phạm của quần chúng nhân.

Để tiếp tục tăng cường nguồn lực, kịp thời khen thưởng, động viên các lực lượng thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng-chống tội phạm trên địa bàn tỉnh (không chỉ riêng trong lực lượng Công an, các lực lượng khác kể cả người dân), Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn bổ sung vào nguồn Quỹ; đồng thời, đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng-chống tội phạm tỉnh. Qua đó, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân cũng như phục vụ có hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản: Quỹ phòng-chống tội phạm tỉnh Gia Lai; số tài khoản: 3761.0.9110157.91020 mở tại Kho bạc nhà nước Gia Lai; mã đơn vị QHNS: 9110157. Hoặc ủng hộ bằng tiền mặt tại Phòng Tham mưu-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Ia Kring, TP. Pleiku; số điện thoại liên hệ: 069.4329.270 hoặc 081.68.78268).