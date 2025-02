Gia Lai: Giáo dục Quốc phòng và An ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

(GLO)- Sáng 28-2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Những kết quả nổi bật

Báo cáo công tác năm 2024 tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh thông tin: Năm 2024, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Trung ương đứng chân trên địa bàn thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác QP-AN, công tác giáo dục QP-AN; trong đó có Chỉ thị số 11/CT-QK ngày 22/01/2024 của Tư lệnh Quân khu 5 về tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức trong tình hình hiện nay và các văn bản, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương, Quân khu 5 về công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được 292 đợt với quân số 7.537 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người về nhiệm vụ QP-AN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh ban chỉ lệnh, hướng dẫn công tác dân quân tự vệ, giáo dục QP-AN năm 2024; quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; kế hoạch công tác giáo dục QP-AN năm 2024; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN cấp huyện ban hành kế hoạch công tác QP-AN năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2024. Ảnh: T.D

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được chú trọng triển khai với 52 lớp cho 3.769/3.444 đồng chí, vượt 9,44% so với kế hoạch của năm 2024. Cụ thể, có 4 đồng chí được cử tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Học viện Quốc phòng tổ chức; cử 62 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức. Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN với 400 đồng chí tham gia; Bộ CHQS tỉnh tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN với 161 đồng chí tham gia.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP-AN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN được 35 lớp với quân số 3.120 đồng chí tham gia. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh phối hợp Ban Tôn Giáo (Sở Nội vụ) rà soát, mời 22 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia Hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 5 tổ chức tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai công tác giáo dục QP-AN trong năm học 2023-2024 cho 47.687 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tập huấn kiến thức QP-AN cho 74 giáo viên môn giáo dục QP-AN ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Đại tá Lê Trọng Thủy, năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng. Riêng Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trong tỉnh đăng tải 3.892 tin, bài tuyên truyền kiến thức giáo dục QP-AN. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tuyên truyền 5.339 đơn vị thông tin trên các trang mạng xã hội nhằm định hướng dư luận và cung cấp các kiến thức QP-AN.

“Thông qua giáo dục QP-AN đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, năm 2024, còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai công tác giáo dục QP-AN; công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức QP-AN ở một số địa phương chất lượng chưa cao; việc rà soát, báo cáo danh sách các đối tượng chưa chặt chẽ, còn để sót, trùng đối tượng”-Phó trưởng Ban thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh thông tin thêm.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2025

Tại hội nghị đã ghi nhận 7 ý kiến, đề xuất của lãnh đạo một số sở, ban, ngành địa phương của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP-AN năm 2025. Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long đề xuất: Đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm, bảo đảm trang, thiết bị, phương tiện chuyên dùng trong công tác giảng dạy môn giáo dục QP-AN tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Sở GD-ĐT tỉnh cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các địa phương tiếp tục phối hợp, giúp đỡ với các trường THPT trong bảo quản, sử dụng, sửa chữa trang, thiết bị phục vụ học môn giáo dục QP-AN; tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng kiến thức QP-AN cho đội ngũ giáo viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Còn theo ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ: Có một số báo cáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN ở địa phương chưa qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc công tác ở các cơ quan khác nhau. Điều này dẫn tới việc truyền đạt, phổ biến kiến thức QP-AN đạt hiệu quả chưa cao. Đề nghị cần mở các khoá bồi dưỡng để đội ngũ báo cáo viên tự tin hơn, có phương pháp truyền đạt kiến thức khi tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN được hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và qua thảo luận tại hội nghị. Đề nghị Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong thời gian tới. Trong đó, tham mưu kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp, cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành rà soát để kịp thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng theo đúng quy định; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác phổ biến kiến thức QP-AN nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.