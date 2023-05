Giá cà phê tại Lâm Đồng tăng cao kỷ lục

Ba bị can đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giám sát công tác khảo sát, thiết kế, dẫn tới việc xảy ra 5 lần sự cố sụt trượt tại dự án hạ tầng KCN Nhân Cơ, gây tổn hại cho ngân sách 55 tỷ đồng.

Trên nhóm Facebook "Nồng độ cồn Kon Tum" do P. làm quản trị viên, các thành viên thường xuyên thông báo vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Tối 10.5, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an Q.Tân Bình triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can.