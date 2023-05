Đừng cả tin dịch vụ “hỗ trợ làm hộ chiếu online nhận tại nhà 24/7”

(GLO)- Những ngày gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) xuất hiện những tờ rơi quảng cáo “Hỗ trợ công dân làm hộ chiếu online nhận tại nhà 24/7”. Cơ quan Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, không sử dụng dịch vụ như trên, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, nhất là các dịch vụ quảng cáo trên môi trường mạng.

Theo báo Người đưa tin, Công an Nhân Dân, Đời sống và Pháp luật, không chỉ rải tờ rơi, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện những dòng quảng cáo tương tự. Đây là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội, lợi dụng việc người dân chưa nắm được các quy định về việc làm hộ chiếu trực tuyến để phục vụ mục đích bất chính.

Bởi nếu người dân “sập bẫy”, chúng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục (như: căn cước công dân, số hộ chiếu cũ, hình ảnh 4x6…). Đồng thời, mức giá mà các đối tượng đưa ra cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định của Nhà nước (mức lệ phí Nhà nước quy định cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại do hết hạn là 200.000 đồng, cấp lại do bị mất hoặc hư hỏng là 400.000 đồng; nếu có nhu cầu gửi về tận nhà thì cước phí vận chuyển do Bưu điện quy định). Đây cũng là cơ hội để đối tượng xấu lợi dụng sử dụng hình ảnh căn cước công dân, thông tin cá nhân (số điện thoại, email chính chủ, địa chỉ, mã OTP…) để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng hoặc đánh cắp tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo…) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân, bạn bè qua không gian mạng…

Vì vậy, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, không sử dụng dịch vụ như trên, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, nhất là các dịch vụ quảng cáo trên môi trường mạng. Để thuận tiện cho người dân trong việc làm hộ chiếu, Bộ Công an đã triển khai làm hộ chiếu trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, cho phép người dân có thể khai báo, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận hộ chiếu tại nhà. Đây là một giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; nếu có vướng mắc, đề nghị công dân đến liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh (địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc qua số điện thoại: 02693.617.555 để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết.

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2014, hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam có đủ 14 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa đủ 14 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hộ chiếu được cấp theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp.