Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh vừa có Công văn số 10/BCD-CAT gửi các sở, ngành, đoàn thể, địa phương về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng viễn thông, internet.

Theo đó, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng; hoạt động tinh vi, đa dạng về phương thức, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, thiếu cảnh giác, hám lợi nên để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 204 tin báo của quần chúng nhân dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua viễn thông, internet với số tiền gần 70 tỷ đồng.

Phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sử dụng công nghệ cao, mạng viễn thông, internet như: giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện qua giao thức VoIP để hăm dọa bị hại có liên quan vụ án điều tra và yêu cầu chuyển tiền; giả danh thầy cô gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn phải cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền; thông qua hoạt động sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối để lôi kéo số lượng lớn người tham gia nhằm mục đích lừa đảo; đăng tuyển cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền tạm ứng, mua hàng; giả mạo trang thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp đánh cắp dữ liệu thông tin của khách hàng để lừa đảo; chiếm quyền điều khiển mạng xã hội…

Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh tăng cường tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các hành vi, phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet để chủ động phòng ngừa, tố giác. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông; chỉ đạo các nhà mạng thường xuyên nhắn tin thông báo đến toàn bộ thuê bao di động trên địa bàn tỉnh phương thức, thủ đoạn lừa đảo để người dân chủ động phòng ngừa. Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Gia Lai chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đứng chân trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo cho khách hàng. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin khách hàng, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo khách hàng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đẩy mạnh công tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo sử dụng mạng viễn thông, internet. Viện Kiểm soát, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân chỉ đạo, phối hợp với Cơ quan Điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao.