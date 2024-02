Đức vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ 3 thế giới

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15-2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa năm 2023 của Nhật Bản tính bằng USD là 4.200 tỷ USD, trong khi con số này của Đức là 4.500 tỷ USD. Nghĩa rằng, Đức đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Duesseldorf, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

GDP Nhật Bản đi xuống chủ yếu do đồng yen mất giá mạnh so với USD. Cụ thể, trong 2 năm (2022 và 2023) đồng yen (Nhật) giảm hơn 18% so với USD (Mỹ). Trong đó, năm 2023 đồng yen mất khoảng 7% do Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất âm, điều này trái ngược với làn sóng nâng lãi của các nền kinh tế lớn khác trên thế giới để ghìm lạm phát. Việc này khiến nhà đầu tư rời yen để tìm đến các kênh khác sinh lời cao hơn.

Cả 2 nền kinh tế đều phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đối mặt nhiều vấn đề lớn, nhưng Nhật Bản gặp nhiều khó khăn hơn Đức do tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong khi dân số giảm và tỷ lệ sinh rất thấp.

Theo dữ liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, dù trong năm 2023 nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,9%, nhưng trong quý IV-2023 đã suy giảm 0,1%. Đây là quý thứ hai liên tiếp sản lượng giảm sau mức giảm 0,8% trong quý III-2023.

Khi yen được dự báo còn tiếp tục giảm, sức ép lên Thủ tướng Fumio Kishida sẽ càng tăng. Tháng 11-2023, Thủ tướng Fumio Kishida phải công bố gói kích thích trị giá 17.000 tỷ yen (118,5 tỷ USD).