Điện lực Chư Sê đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

(GLO)- Trước mùa mưa bão, Điện lực Chư Sê triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn lưới điện cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Điện lực Chư Sê đang quản lý và vận hành 56 trạm biến áp nâng, 530 trạm biến áp phụ tải (kể cả của khách hàng) với tổng chiều dài đường dây trung áp và hạ áp là 776,8 ngàn km. Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm 2024, Điện lực Chư Sê đã xây dựng phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tổ chức diễn tập cho toàn bộ cán bộ, người lao động của đơn vị.

Ông Trương Ái-Giám đốc Điện lực Chư Sê-cho hay: “Vào mùa mưa bão, lưới điện thường xảy ra sự cố. Nhằm khắc phục tình trạng này, đơn vị đã triển khai cho đội đường dây các khu vực đi kiểm tra phát quang hành lang các tuyến đường dây có nhiều cây cối.

Đồng thời, các trạm biến áp và đường dây thuộc tài sản của khách hàng đều có thông báo đến hạn thí nghiệm định kỳ thiết bị điện, tư vấn kỹ thuật an toàn điện, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra cho người và thiết bị trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, kịp thời phát hiện và xử lý những điểm mất an toàn trên lưới. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện và tiến hành khắc phục nhiều điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, gây mất an toàn trên lưới, các trụ điện có nguy cơ sạt lở.

Đặc biệt, từ nguồn vốn sửa chữa năm 2024, đơn vị đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp gần 16 km đường dây hạ áp và 3 trạm biến áp vận hành lâu năm đã xuống cấp”.

Song song đó, Điện lực Chư Sê phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền về công tác an toàn điện, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; vận động người dân tự kiểm tra, xử lý các tồn tại trên đường dây hạ áp sau công tơ, hệ thống điện sinh hoạt trong nhà, di dời các ổ cắm, bảng điện có khả năng bị ngập nước; tiến hành chặt tỉa cây cối đề phòng sự cố, tai nạn điện; phối hợp giải quyết các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Nguyễn Văn Hợp-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: “Tại các cuộc họp dân, chúng tôi phối hợp với Điện lực Chư Sê lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn về điện. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp ngay từ khi mới xây dựng theo thẩm quyền. Ngoài ra, trước mùa mưa bão năm nay, xã cũng đã phối hợp với Điện lực Chư Sê tiến hành khắc phục những điểm mất an toàn về điện”.

Qua các buổi tuyên truyền, bà con làng Vơng Chép (xã Ayun) đã ý thức hơn trong việc sử dụng điện an toàn. Ông Kpă Piên chia sẻ: “Được cán bộ xã và Điện lực Chư Sê tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan về các vụ tai nạn điện, mình đã hiểu hơn về mối nguy hiểm này.

Cùng với đó, dân làng cũng được hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, cách đấu nối dây điện và những điều không nên làm như: chạm vào chỗ có điện, sử dụng các thiết bị điện kém chất lượng, để thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy nổ… Ngoài ra, mình cũng đã chủ động phát quang cây cối dưới đường dây điện của gia đình”.

Giám đốc Điện lực Chư Sê thông tin thêm: “Để ứng phó kịp thời các tình huống, sự cố điện có thể xảy ra trong mùa mưa bão, đơn vị thành lập đội xung kích gồm 18 thành viên, chia làm 2 nhóm thay phiên trực 24/24 giờ. Cùng với đó, đơn vị cũng chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân”.