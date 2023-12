Diễn biến mới vụ gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới 2023

Trưa 5-12, Tổ chức The Rice Trader, đơn vị tổ chức giải "Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice) công bố thông cáo báo chí về giải thưởng này.

Gạo ST25 đoạt giải nhất

Theo đó, lần này The Rice Trader công bố rõ gạo ST25 do doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (doanh nghiệp gia đình của nhóm tác giả Hồ Quang Cua – PV) phát triển giành giải nhất cuộc thi.

Trước đó, vào ngày 30-11, tại lễ trao giải cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới 2023" diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu do The Rice Trader tổ chức tại Philippines, ban tổ chức đã không công bố tên giống gạo, doanh nghiệp gửi mẫu dự thi mà chỉ công bố quốc gia thắng giải là Việt Nam.

Với cách công bố giải thưởng của The Rice Trader, các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham dự cuộc thi cho rằng họ cùng có đóng góp có kết quả cuộc thi khiến dư luận nổ ra sự tranh cãi về giải thưởng.

Từng xảy ra tranh cãi năm 2019

Năm 2019, gạo ST25 của nhóm tác giả Hồ Quang Cua cũng đã lần đầu giành giải gạo ngon nhất thế giới do The Rice Trader tổ chức.

Thời điểm đó, lễ công bố giải gạo ngon nhất thế giới của The Rice Trader cũng xảy ra lùm xùm khi thông tin không thống nhất về loại gạo ngon nhất là gạo ST24 hay gạo ST25. Sau đó, gạo ST25 được ban tổ chức công bố là gạo ngon nhất.

Cha đẻ gạo ST25 phải đóng phí 1%

The Rice Trader đã tổ chức giải "Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice) được 15 năm. Các đơn vị thắng giải không chỉ được vinh danh mà còn phải có nghĩa vụ đóng phí khi sử dụng logo (biểu tượng thương hiệu) giải thưởng "World's Best Rice" (Gạo ngon nhất thế giới) độc quyền của The Rice Trader vào mục đích tiếp thị và kinh doanh.

Còn nhớ năm 2021, giữa lúc cha đẻ gạo ST25 đang nỗ lực đăng ký bản quyền "chính chủ" ở nước ngoài thì The Rice Trader thông tin về việc truy thu phí sử dụng logo giải thưởng của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí với mức phí là 1% doanh thu gạo có sử dụng logo giải thưởng.