Chiều 24-3, bà Vũ Thị Hà Giang-Chủ tịch UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) đã thay mặt chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị đuối nước tử vong tại buôn Chư Băh (xã Chư Băh). Nạn nhân được xác định là cháu N.C (SN 2013).

Trước đó, trưa 21-3, cháu C. đi bắt ốc cùng nhóm bạn ở cánh đồng trong xã rồi bị mất tích. Gia đình trong quá trình tìm kiếm cháu thì có nguồn thông tin cháu bị một người lạ kéo đi nên đã hoang mang và trình báo cơ quan chức năng. UBND thị xã Ayun Pa đã có công văn chỉ đạo Công an thị xã, UBND xã Chư Băh cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin và triển khai tìm bé trai bị lạc trong thời gian sớm nhất.

Quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã tìm được nhóm bạn đi bắt ốc cùng cháu C. Hầu hết các em cũng chỉ trạc tuổi với cháu C. Theo nguồn tin từ nhóm trẻ em này, cháu C. khi đang chạy trên cánh đồng thuộc buôn Hoai (xã Chư Băh) thì bị lọt xuống một đầm lầy rồi mất tích dưới lớp cỏ sâu. Một số em nhìn thấy cảnh tượng trên nhưng vì lo sợ đã không dám báo cho người lớn.

UBND xã Chư Băh đã huy động lực lượng đến khu vực đầm lầy trên và xác định đây là khu vực cỏ mọc khá dày che khuất mặt nước. Các lực lượng đã tiến hành dọn cỏ để tìm kiếm đến trưa 24-3 thì phát hiện thi thể của bé C. Công an thị xã Ayun Pa phối hợp cùng các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định cháu tử vong do đuối nước, không có tác động của ngoại lực.

Đây là lời cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ trước nguy cơ đuối nước, nhất là ở vùng có nhiều sông, suối, đầm lầy. Các lực lượng chức năng cũng cần kiểm tra, xác định những khu vực có nguy cơ đuối nước cao như đầm lầy trên để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự.