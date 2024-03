Dấu hiệu đau lưng thực ra là sỏi thận

Một trong những triệu chứng đặc trưng của sỏi thận là đau lưng dưới. Tuy nhiên, không phải cứ đau lưng ở vị trí này là sỏi thận. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra cơn đau kiểu như vậy. Các chuyên gia cho biết đau do sỏi thận sẽ có một số biểu hiện khác biệt với những loại đau lưng khác.

Sỏi thận ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Bệnh thường xảy ra khi một người uống quá ít nước dẫn đến mất cân bằng trong tỷ lệ giữa chất thải và chất lỏng trong nước tiểu. Khi hàm lượng chất thải trong nước tiểu quá cao sẽ dẫn hình thành các tinh thể cứng, theo chuyên trang sức khỏe Healtline (Mỹ).

Trong khi một số viên sỏi thận nhỏ có thể được thải ra ngoài mà không gặp nhiều khó khăn thì những viên sỏi lớn hơn sẽ mắc kẹt trong đường tiết niệu và gây đau đớn. Do đó, một trong những triệu chứng đặc trưng của sỏi thận là đau lưng dữ dội.



Tuy nhiên, khác với những cơn đau lưng khác, cơn đau do sỏi thận thường bắt đầu ở một bên lưng dưới hoặc xung quanh hai bên bụng. Có những trường hợp người bệnh bị đau lưng dữ dội phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ sau đó mới chẩn đoán và người bệnh mới biết mình mắc sỏi thận. Trong trường hợp cơn đau xuất hiện ở vùng lưng giữa, gần xương bả vai hoặc giữa cột sống thì có thể loại trừ khả năng bị sỏi thận.

Một dấu hiệu khác cho thấy cơn đau lưng có thể liên quan đến sỏi thận là nếu cơn đau di chuyển thay vì tập trung ở một khu vực. Cơn đau do sỏi thận thường bắt đầu ở vùng lưng ngay vị trí của thận, sau đó có thể di chuyển xuống vùng bụng thấp hơn và cuối cùng xuống háng. Đây là lúc sỏi di chuyển sâu hơn xuống niệu quản.

Cảm giác đau cũng có thể xuất hiện không liên tục và có nhiều mức độ khác nhau, từ đau âm ỉ đến dữ dội. Nhưng nhìn chung cơn đau do sỏi thận đều nghiêm trọng chứ không phải chỉ là những cảm giác khó chịu tạm thời.

Đau lưng do vận động nhiều hay nằm ngủ sai tư thế có thể thuyên giảm nhanh bằng các biện pháp như nghỉ ngơi, điều chỉnh tư thế hay xoa bóp. Tuy nhiên, đau lưng do sỏi thận ngược lại sẽ ngày càng dữ dội, đồng thời kèm thêm các triệu chứng tiết niệu như đau khi đi tiểu, nước tiểu có mùi hoặc đổi màu do có máu. Tuy nhiên, lưu ý rằng đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu nên người bệnh cần sớm đến bác sĩ kiểm tra, theo Healthline.