Đắk Nông triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 180%/năm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.K (SN 1980), L.T.T.T (SN 1990) và V.T.T.T (SN 1980), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11/2023, H.T.K, L.T.T.T và V.T.T.T đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm, bằng hình thức cho vay tiền góp hàng ngày, hàng tháng hoặc thu lãi theo tháng.

Bước đầu xác định, H.T.K đã cho vay khoảng trên 30 lượt với số tiền trên 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng và V.T.T.T đã cho vay hơn 20 lượt với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Riêng L.T.T.T từ tháng 6/2023 đến nay đã cho vay 5 lượt với tổng số tiền 830 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Ngày 22/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng H.T.K, L.T.T.T và V.T.T.T để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh qua Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.