Đắk Nông bảo đảm an ninh, an toàn cho du lịch mạo hiểm

Du lịch mạo hiểm, khám phá thiên nhiên là xu hướng được ưa chuộng tại Đắk Nông, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và cần được bảo đảm an toàn.

Đắk Nông có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hùng vĩ. Đây là tiềm năng, thế mạnh cho phát triển du lịch, nhất là các hoạt động du lịch mạo hiểm.

Tỉnh có núi Tà Đùng với độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển, được ví như “nóc nhà” của Đắk Nông. Hồ Tà Đùng với gần 40 hòn đảo lớn nhỏ, được ví như “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên” cũng là điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Nông. Đây là những điểm có nhiều hoạt động về du lịch trên không (nhảy dù, dù lượn).

Đắk Nông có nhiều thác nước, hồ nước như: Đắk G’lun, thác Đắk Búk So, thác Đ'ray Sáp, thác Gia Long, thác Trinh Nữ, hồ Trúc, hồ Tây, hồ Tà Đùng. Tiềm năng này phát triển nhóm sản phẩm du lịch mạo hiểm dưới nước (chèo thuyền, khám phá thác nước).

Bên cạnh đó, Đắk Nông có hệ thống hang động và núi lửa thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có thể phát triển nhóm sản phẩm du lịch mạo hiểm trên bộ (dã ngoại, leo núi, khám phá hang động).

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến du lịch mạo hiểm, khám phá. Trong đó, tỉnh tổ chức tham quan, khảo sát thực tế các hang động núi lửa tại huyện Krông Nô.

Đắk Nông tổ chức các cuộc thi dù lượn (năm 2022, 2023) tại huyện Đắk Glong. Nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức các tour du lịch leo núi, tắm thác, bơi, lặn tại các hồ thủy điện, hồ tự nhiên…

Qua đánh giá của cơ quan chức năng, những năm qua, tình hình an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động du lịch mạo hiểm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Tại địa bàn xảy ra các vụ tai nạn dẫn đến chết người trong hoạt động du lịch. Cụ thể như ngày 24/4/2021, xảy ra 1 vụ đuối nước làm 1 người chết tại thác Đ'ray Sáp, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô.

Ngày 3/2/2023, tại khu vực thác Lụa, Khu du lịch cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long xảy ra vụ đuối nước làm 2 người chết. Ngoài ra, năm 2022, một số đoàn khách tham quan, khảo sát thực tế các hang động, núi lửa tại huyện Krông Nô cũng để xảy ra một số vụ tai nạn, dẫn đến chấn thương.

Theo dự báo của ngành Du lịch, trong mùa du lịch hè 2024, lượng du khách đến Đắk Nông sẽ tăng mạnh. Các loại hình du lịch mạo hiểm theo đó cũng được khai thác nhiều hơn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý trên lĩnh vực du lịch.

Tỉnh tập trung bảo đảm an ninh cho các sự kiện, bảo vệ an toàn về sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, du khách. Trong đó, tỉnh tập trung giảm thiểu tối đa rủi ro từ các loại hình du lịch nói chung và du lịch mạo hiểm nói riêng.

Tỉnh tiếp tục rà soát các loại hình, doanh nghiệp, cá nhân, địa điểm tổ chức du lịch mạo hiểm. Ngành chức năng của tỉnh tổ chức đánh giá nguy cơ, cảnh báo các tình huống có thể xảy ra đối với hoạt động du lịch mạo hiểm.

Trong đó, ngành chức năng siết chặt các yêu cầu về sức khỏe, bằng cấp, chứng chỉ đối với người điều khiển phương tiện, người tham gia các loại hình như dù lượn, lặn, thám hiểm...

Lực lượng công an tỉnh sẽ hướng dẫn ban quản lý các khu, điểm du lịch xây dựng, tổ chức tập huấn các phương án cứu hộ, cứu nạn cho đội ngũ nhân viên, huấn luyện viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm.

Cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc cấp phép đầu tư, cấp phép kinh doanh, cấp phép bay, đăng ký bay dù lượn, bay khinh khí cầu… Trên cơ sở đó yêu cầu các cá nhân, tổ chức hoạt động, kinh doanh du lịch mạo hiểm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng kiến nghị bổ sung các quy định cụ thể, phù hợp về du lịch; qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.