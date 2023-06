Đắk Lắk: Truy bắt nhóm người bịt mặt dùng hung khí chặn đường đập phá xe khách

Chiều 1.6, tin từ Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk), đơn vị đang xác minh, truy bắt để xử lý nhóm người chặn đường, phá hoại tài sản khi một xe khách lưu thông qua địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, một xe khách của nhà xe Ngọc Thông chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi xe đến địa phận xã Cư Né (H.Krông Búk) thì bất ngờ bị nhiều người bịt kín mặt, mang theo dao, rựa lao ra vô cớ chặn đường, đập phá xe.

Tài xế tên C., người điều khiển xe khách trên cho biết, do nhóm người bịt mặt lao ra bất ngờ nên anh phải thắng gấp và bị nhóm này dùng dao, rựa đập phá xe. Trước tình thế đó, tài xế C. bật hết đèn trên xe và hô lớn có cướp để đánh thức hành khách. Đồng thời, tài xế C. dùng bình chữa cháy xịt loạn xạ ra bên ngoài khiến nhóm người trên phải bỏ chạy.

Sau vụ việc, tài xế C. đã gọi điện nhờ nhà xe đưa xe khác đến để giúp hành khách tiếp tục hành trình và báo tin đến Công an H.Krông Búk.

Theo quan sát, xe khách của nhà xe Ngọc Thông bị đập vỡ nát kính xe, đèn xe và một số bộ phận khác.

Hiện Công an H.Krông Búk tiến hành công tác khám nghiệm, đánh giá thiệt hại của xe khách bị đập phá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác để làm rõ vụ việc.