Đắk Lắk: Thu hồi thêm 1.399 khẩu súng các loại

Ngày 1.11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sau hơn 2 tháng tiếp tục mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng công an trong tỉnh đã thu hồi thêm 1.399 khẩu súng và số lượng lớn đạn các loại.

Cụ thể, thu hồi được 21 khẩu súng quân dụng, 1.378 khẩu súng tự chế, 2.118 viên đạn, cùng 237 vũ khí thô sơ và 234 công cụ hỗ trợ trái phép.

Trước đó, trong đợt vận động 40 ngày vào tháng 6 và tháng 7, lực lượng công an trong tỉnh Đắk Lắk thu hồi được 4.576 vũ khí, trong đó có 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn cùng nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 5,2 kg đạn chì, 1,7 kg thuốc nổ.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến hết năm 2023, các đơn vị công an tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và kiểm tra, thu gom các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, nhằm ngăn ngừa nguy cơ, vụ việc xấu xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.