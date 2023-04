(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê vừa phối hợp với cửa hàng PNJ An Khê (đại diện cho Chi nhánh PNJ Tây Nguyên-Nam Trung Bộ, thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) bàn giao "Mái ấm niềm tin" cho bà Dương Thị Thanh là hội viên phụ nữ nghèo ở tổ dân phố 1, phường Ngô Mây.

(GLO)- Ngày 28-2, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh), Trường Mầm non Hoa Anh Đào (xã Biển Hồ), Trường Mầm non Trà Mi (phường Thống Nhất), Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring) tổ chức trao tặng sữa dinh dưỡng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.