(GLO)- Chiều 7-11, Đoàn công tác Công an tỉnh Kon Tum-Đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 6, Bộ Công an do Thượng tá Lê Xuân Thủy-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an tỉnh Gia Lai.