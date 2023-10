Đại sứ quán Việt Nam ở Israel cung cấp đường dây nóng bảo hộ công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xác định ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn, đồng thời lưu ý cộng đồng theo dõi sát tình hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 7/10 đã ra thông báo khuyến nghị các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho cộng đồng người Việt tại địa bàn; đồng thời cung cấp đường dây nóng để hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Thông báo cho biết, tình hình an ninh, an toàn tại Israel hiện đang diễn biến căng thẳng, phức tạp, khó lường sau khi Lực lượng Hamas tại Dải Gaza rạng sáng 7/10 đã đột kích trực tiếp vào các vùng giáp biên giới với Israel, kết hợp bắn tên lửa vào nhiều thành phố; bắt giữ một số binh sỹ Israel và gây thương vong cho người dân. Thống kê đến nay đã có gần 3.000 quả tên lửa được phóng sang lãnh thổ Israel.

Trước những diễn biến căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và công việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xác định ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn, đồng thời lưu ý cộng đồng theo dõi sát tình hình thông qua báo chí và các ứng dụng công nghệ thông tin; Giữ bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền, các cơ quan có liên quan của sở tại về đảm bảo an ninh, an toàn; Tự bảo vệ mình, người thân, gia đình và cộng đồng xung quanh, hạn chế đi lại và tụ tập đông người trong thời gian này; Giữ liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nhất là trong trường hợp khẩn cấp, qua các đầu mối của Đại sứ quán, kèm theo số điện thoại và địa chỉ email.

Đại sứ Lý Đức Trung cho biết, ngay sau khi nổ ra chiến sự, Đại sứ quán đã phân công các cán bộ, nhân viên bám sát tình hình, gọi điện hỏi thăm và động viên tinh thần của cộng đồng người Việt tại Israel, trong đó có các tu nghiệp sinh đang học tập tại đây.

Đến nay, cộng đồng người Việt vẫn an toàn, chưa ghi nhận thương vong. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để thực hiện tốt nhất công tác bảo hộ công dân trong những ngày sắp tới.