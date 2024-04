Đại gia xăng dầu Thiên Minh Đức bị cưỡng chế gần 417 triệu tiền thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế số tiền trên do người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn.

Tin liên quan Từ ngày 31-3, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý

Ngày 4/4, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với tổng số tiền gần 417 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế số tiền kể trên do người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Số tiền bị cưỡng chế kể trên sẽ do Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Long (địa chỉ tầng 4, tòa nhà Viwaseen, số 48 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) có trách nhiệm nộp thay số tiền hơn 330,8 triệu đồng và Công ty Cổ phần Hùng Hưng (địa chỉ khối 2, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có trách nhiệm nộp thay vào ngân sách Nhà nước số tiền 85,93 triệu đồng. Đây là hai công ty đang nắm giữ tiền, tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực buôn bán xuất, nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc.

Công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Năm 2019, công ty này đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vào hoạt động.

Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn... ở nhiều địa phương.

Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ, đến cuối năm 2023, công ty có dư nợ khoảng hơn 4.000 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.