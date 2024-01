Tin liên quan Vịnh Hạ Long và Sa Pa lọt tốp 7 điểm đến thịnh hành thế giới của TripAdvisor

Du lịch góp phần vào việc hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á”… Đà Nẵng đang khẳng định thương hiệu là điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực và thế giới, với nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Dấu ấn du lịch Đà Nẵng

Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, với những ý tưởng sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp, người dân để phát triển du lịch, Đà Nẵng đã có hành trình 15 năm tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội đặc sắc và tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Có thể kể đến như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG5), Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race…

Đặc biệt, từ năm 2016, du lịch Đà Nẵng đã có những bước tiến vượt bậc, tạo được dấu ấn khi lần đầu tiên nhận danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”. Đây là giải thưởng du lịch danh giá do Tổ chức Du lịch thế giới (Word Travel Award) trao tặng, nhằm tôn vinh các thành tựu của điểm đến mang tầm quốc tế.

Năm 2017, Đà Nẵng đã vinh dự được chọn đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC. Năm 2022, thành phố đạt bốn danh hiệu, giải thưởng danh giá, trong đó có ba danh hiệu do các tổ chức quốc tế uy tín trao tặng gồm: “Top điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022” do trang TripAdvisor công bố dựa trên sự bình chọn của du khách khắp nơi trên thế giới; “Top 10 thành phố du lịch tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” tại Giải thưởng du lịch Asia’s Best Awards 2022 của Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & Leisure (New York, Mỹ); “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022” tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA). Đây là lần thứ 2 (từ năm 2016), thành phố đoạt giải thưởng tại hạng mục này, góp phần ghi danh Đà Nẵng vào danh mục các điểm đến hiện đại, an toàn với nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards 2022, Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút với 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” dành cho Cầu Vàng. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) tiếp tục được vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới”.

Giải thưởng danh giá của ngành Du lịch World Luxury Awards 2023 vinh danh bốn thương hiệu nổi tiếng của Quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng gồm: Furama Resort Đà Nẵng - Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất Đông Nam Á, Don Cipriani’s - Nhà hàng sang trọng di sản bậc nhất châu Á, Ariyana Convention Centre Danang - Cung hội nghị Quốc tế tốt nhất Việt Nam, V-senses Wellness & Spa - Spa với kiến trúc theo chủ đề độc đáo nhất Đông Nam Á.

Trong năm 2022 và 2023, du lịch Đà Nẵng thu hút sự chú ý của khu vực và thế giới bởi nhiều sự kiện mang tầm quốc tế được đăng cai tổ chức thành công như: Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) 2022, Lễ hội Khinh khí cầu 2022, Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và Giải BRG Open Golf Championship, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, Lễ hội Tận hưởng mùa Hè Enjoy Danang, Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng… cùng với nhiều sự kiện, cuộc thi quốc tế khác.

Tháng 11/2023, Tạp chí Condé Nast Traveller (CN Traveller), tạp chí du lịch nổi tiếng chuyên dành cho phân khúc du lịch sang trọng, cao cấp có trụ sở chính tại Anh đã công bố Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam đứng vị trí thứ 2 trong top 11 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2024.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, để đạt được các danh hiệu và giải thưởng danh giá trên, thành phố đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của các chuyên gia uy tín về du lịch trên toàn thế giới, nhờ sở hữu nhiều cây cầu độc đáo như: Cầu Vàng, cầu Rồng, cầu sông Hàn... và bản thân thành phố là “cây cầu” kết nối với phố cổ Hội An và cố đô Huế. Ngoài ra, các trải nghiệm mới, các sự kiện, lễ hội, điều kiện về cơ sở hạ tầng của các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú chính là một trong những lý do thuyết phục các chuyên gia du lịch trên toàn thế giới.

Năm 2023 được xem là năm bội thu về danh hiệu của du lịch Đà Nẵng, bên cạnh những giải thưởng trên, thành phố tiếp tục được bầu chọn là: Điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong Hè 2023, trên trang Booking.com; điểm đến đứng thứ 2 trong số điểm đến "du mục kỹ thuật số" (digital nomad) phát triển nhanh nhất thế giới (theo Tạp chí Du lịch Outlook Traveller). Tháng 2/2023, Biển Mỹ Khê được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do trang Tripadvisor công bố…

Năm 2023, lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 7,39 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,98 triệu lượt, tăng hơn gấp 4,2 lần. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt gần 28 nghìn tỷ đồng, tăng 44%.

Phát triển thương hiệu điểm đến

Để tiếp tục khẳng định thương hiệu là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược như: Sun Group, Vin Group, DHC, Alphanam, BRG Group, Sovico Holdings, Mikazuki..., góp phần quan trọng thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng.

Tính đến tháng 12 năm 2023, thành phố có 16 khu, điểm du lịch (tăng 9 khu, điểm so với năm 2010); 1.285 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 46 ngàn phòng (tăng 1.104 cơ sở và hơn 40 ngàn phòng).

Chung tay cùng chính quyền thành phố xây dựng Đà Nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung - đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thành phố tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF 2024 vào đầu tháng 6 với các chuỗi sự kiện bên lề và 5 đêm thi (gồm 4 đêm thi vòng loại và một đêm chung kết) với sự tham gia của nhiều đội bắn pháo hoa mới.

Năm 2024 là năm thứ 12 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và thế giới.

Theo ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, việc tiếp đón hành khách là một phần quan trọng trong phát triển thương hiệu du lịch thành phố. Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tự hào trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng 5 sao theo tiêu chuẩn Skytrax, sau những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Tính đến năm 2023, chỉ có 19 sân bay và 3 nhà ga sân bay trên thế giới được Skytrax xếp hạng 5 sao. Trong đó, đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - Nhà ga quốc tế Đà Nẵng vào tháng 3/2023, tự hào được Skytrax công bố xếp hạng 4 sao, nay đã thăng cấp lên 5 sao chỉ sau 9 tháng.

“Trong định hướng chiến lược 2024, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tiếp tục đặt hành khách làm trung tâm, xem nhà ga là một trong những điểm đến quan trọng của thành phố. Vì thế, các kế hoạch và hạng mục đầu tư sẽ đều phục vụ mục đích mang tới cho du khách những trải nghiệm ngày càng tốt hơn, liên tục đáp ứng những tiêu chí và đánh giá chất lượng toàn cầu”, ông Đỗ Trọng Hậu cho hay.

Sản phẩm du lịch mới là một điều không thể thiếu để thu hút du khách. Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh chia sẻ, hiện nay, các sản phẩm du lịch Đà Nẵng ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng có chiều sâu, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của du khách.

Đến nay, Đà Nẵng đã hình thành 9 nhóm sản phẩm du lịch đang thực sự thu hút khách gồm: Du lịch lễ hội, sự kiện; du lịch văn hóa - lịch sử, vui chơi giải trí; du lịch biển gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; du lịch về đêm; du lịch đường thủy; du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp; du lịch MICE (hội họp); du lịch Golf; du lịch Cưới.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, năm 2024, ngành Du lịch thành phố đặt mục tiêu lượng khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt, tăng hơn 13,8% so với năm 2023; trong đó, khách quốc tế 2,5 triệu lượt, khách nội địa 5,92 triệu lượt, tăng 9,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu trên, ngành Du lịch thành phố tập trung triển khai Đề án định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển kinh tế ban đêm; ban hành và triển khai Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn... Ngành chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra để hoạt động du lịch được lành mạnh và đúng quy định, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật.