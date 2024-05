Đà Lạt: Gia hạn thời gian hoạt động thí điểm xe hai tầng thoáng nóc

Tin liên quan Đà Lạt: Đề xuất gia hạn thời gian hoạt động thí điểm của xe hai tầng mui trần

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Đề án thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dùng thoáng nóc “Tuyến City Tour - Thành phố ngàn hoa” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 đến hết ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến bằng văn bản của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt đối với nội dung: Đề xuất bổ sung thêm 1 xe chuyên dùng 2 tầng thoáng nóc; điều chỉnh, bổ sung lộ trình so với hoạt động thí điểm Tuyến ngắm cảnh đêm Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2319.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND TP Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại hiệu quả của việc thực hiện Đề án thí điểm nêu trên trước khi kết thúc thời gian gia hạn (trước ngày 31/12/2024) và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND TP Đà Lạt có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an TP Đà Lạt và đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu phương án bố trí các điểm đậu, đỗ xe và đón khách đối với các phương tiện trên địa bàn thành phố khoa học, hợp lý và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cuối tháng 1/2024, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho phép Công ty cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội được gia hạn thời gian hoạt động thí điểm xe hai tầng thoáng nóc (mui trần) đến 31/12/2025 hoặc khi Luật Đường bộ có hiệu lực.

Trước đó, ngày 16/12/2022, tại TP Đà Lạt, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tổ chức “Lễ ra mắt xe tham quan thoáng nóc, thương hiệu City Sightseeing Đà Lạt” với kỳ vọng mang lại cho người dân và du khách có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Giai đoạn đầu, công ty sẽ vận hành thí điểm 2 tuyến gồm: “Tuyến City tour Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa” với 7 điểm dừng và “Tuyến ngắm cảnh đêm Đà Lạt”. Đây là loại xe thoáng nóc 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng, có đầy đủ trang bị giám sát hành trình, camera giám sát theo quy định của xe kinh doanh vận tải hành khách.