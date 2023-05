Công bố logo World Cup 2026

Logo chỉ có nền đen với số “26” được vẽ theo chiều dọc bằng màu trắng, với chiếc cúp rõ ràng trên toàn bộ hình ảnh. Lần đầu tiên logo World Cup có năm diễn ra giải đấu được in đậm làm nền. Thông báo cũng chứng kiến sự ra mắt của WeAre26, hashtag và châm ngôn chính thức của FIFA World Cup 2026. WE ARE 26 ghi lại bản chất của giải đấu thông qua chân dung của những gương mặt và địa điểm chứa đựng những câu chuyện độc đáo của riêng họ.

Kì FIFA World Cup này được thiết lập để làm nên lịch sử, vì đây sẽ là lần đầu tiên giải đấu được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia và sẽ chứng kiến sự mở rộng từ 32 đội lên 48. Giải đấu sẽ bao gồm các sự mở rộng về khoảng cách, trải dài trên nhiều múi giờ, và trải nghiệm điều kiện khí hậu đa dạng.

Với mong muốn phát huy thành công của Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1994 tại Mỹ, ông Infantino bày tỏ hi vọng rằng, di sản của giải đấu năm 2026 sẽ củng cố bóng đá trở thành môn thể thao số một ở Bắc Mỹ. Vancouver và Toronto sẽ là hai thành phố của Canada tổ chức giải đấu lần thứ 23 và họ cũng mới công bố thương hiệu thành phố đăng cai độc đáo của riêng họ.

Mặc dù vậy, theo ghi nhận trên các diễn đàn cũng như mạng xã hội, logo của World Cup 2026 cũng nhanh chóng bị đem ra làm trò đùa vì sự đơn giản của nó. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7, ở 16 thành phố của 3 quốc gia.