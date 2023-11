Công an lý giải việc không khởi tố vụ thiếu niên chạy xe phân khối lớn tông chết thai phụ

Ngày 30-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có kết luận liên quan vụ tai nạn giao thông giữa thiếu niên lái xe phân khối lớn và một phụ nữ mang thai, khiến cả 2 tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 44 phút ngày 2-7 tại đường Võ Nguyên Giáp (TP Buôn Ma Thuột). Vào thời điểm trên, thiếu niên Phạm Nguyên C. (SN 2007, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô phân khối lớn mang BKS: 47A1-007.31 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đường Trần Quý Cáp - Đinh Tiên Hoàng.

Lúc này, mô tô bất ngờ và xe máy mang BKS: 47B3-072.64 do chị Nguyễn Thị H. (SN 1999, ngụ TP Buôn Ma Thuột, đang mang thai khoảng 22-23 tuần tuổi), lưu thông theo hướng ngược lại, tông nhau.

Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ; thiếu niên C. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nhưng sau đó tử vong.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột xác định chị H. (không có giấy phép lái xe, không sử dụng chất cồn) điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, để tông vào phía trước xe do thiếu niên C. điều khiển.

Hậu quả làm thiếu niên C. tử vong nên chị H. đã có hành vi vô ý làm chết người. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, chị H. đã tử vong nên không đề cập xử lý.

Đối với thiếu niên C. (không sử dụng chất cồn, âm tính với chất ma túy) điều khiển mô tô khi chưa đủ 18 tuổi, không làm chủ tốc độ và tay lái nên đã tông vào phía trước xe do chị H. cầm lái. Hậu quả, chị H. tử vong. Thiếu niên C. đã có hành vi vô ý làm chết người. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, thiếu niên C. đã tử vong nên không đề cập xử lý.

Lý giải về trách nhiệm của 2 chủ xe, Đại tá Nguyễn Văn Quy cho biết chiếc xe máy chị H. điều khiển là của người chồng. Tuy nhiên, người chồng không biết vợ không có bằng lái và cũng không giao xe cho vợ. Bên cạnh đó, không có đủ cơ sở để xác định cha mẹ của em C. đã giao xe cho em, trong khi cả 2 người đã chết nên quyết định không khởi tố vụ án.

Cũng theo đại tá Quy, đối với đơn vị chủ đầu tư dự án đường Võ Nguyên Giáp (thời điểm đó chưa thông xe) đã thực hiện đặt biển báo, dây cảnh cáo, cấm người và xe, tuyên truyền, vận động người dân không tự ý xê dịch rào chắn... nên không đề cập xử lý.

Căn cứ vào quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột kết thúc xác minh, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.