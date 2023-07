Công an điều tra cô gái 18 tuổi chết dưới kênh

Nguyễn Thị Thúy đã bị Công an Quảng Bình bắt khẩn cấp để điều tra vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 23 tỉ đồng của hàng chục nạn nhân.

Cơ quan chức năng huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệu tập 15 đối tượng vị thành niên sử dụng dao phóng lợn và dao, rựa tự chế, típ sắt tụ tập, ra oai, gây rối an ninh trật tự ở khu vực bãi tắm Xuân Hải.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Telegram tiếp tục xuất hiện “Dịch vụ hẹn hò online”. Tuy nhiên, để được “hẹn hò”, người tham gia phải thực hiện nhiều yêu cầu do các đối tượng tạo ra để được làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng Telegram.

(GLO)- Qua một thời gian triển khai, mô hình camera an ninh ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả trong công tác bảm đảm an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bởi vậy, mô hình này đang được nhân rộng tại các xã, thị trấn trong huyện.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.

Hồ Văn Tấn, 55 tuổi, cựu trưởng phòng và cựu điều tra viên Nguyễn Minh Trí, thuộc Công an tỉnh An Giang, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc bỏ lọt tội phạm.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo tìm người có liên quan đến tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Pleiku.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang làm rõ việc người dân tố cáo Hải "3 mắt" trong lúc bảo vệ đất cho Công ty Bạch Hồ đã chỉ đạo đàn em tấn công, gây thương tích một số người dân.

(GLO)- Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong ngày đầu tiên bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại 41 điểm thi trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, không có sự cố nào xảy ra.

(GLO)- Ngày 28-6, Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện Kbang đã xây dựng được 28 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 115 mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại 110 thôn, làng để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.