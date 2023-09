“Cơ hội vàng” cho các cơ thủ Billiards

(GLO)- Thời gian gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu Billiards tại Gia Lai có những tín hiệu đáng mừng. Giải Vô địch Billiards Carom toàn tỉnh 2023 là cơ hội cho các cơ thủ trong toàn tỉnh so tài, học tập để nâng cao trình độ, góp phần đưa Billiards lên một tầm cao mới.

“Cú hích” cho phong trào billiards

Khác với Billiards Libre (billiards tự do), Billiards Carom là môn thể thao rất kén người chơi bởi nó đòi hỏi cao về trình độ tư duy cũng như kỹ thuật. Tuy nhiên, Billiards Carom lại được sự đón nhận nồng nhiệt sau thành tích xuất sắc của các cơ thủ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Đặc biệt nhất là câu chuyện mang đầy cảm hứng của thần đồng Billiards Việt Nam Bao Phương Vinh-người vừa giành chức vô địch World Championship đầu tháng 9-2023. Cơ thủ sinh năm 1995 đã vượt qua hàng loạt đối thủ lừng danh của thế giới để trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang tại giải đấu danh giá nhất của Billiards Carom 3 băng.

Chức vô địch của Bao Phương Vinh không chỉ tạo bước ngoặt cho Billiards Việt Nam mà còn giúp thay đổi góc nhìn của nhiều người về môn thể thao này. Anh Nguyễn Văn Thuận (Câu lạc bộ (CLB) Billiards Thuận Ken) chia sẻ: “Bao Phương Vinh là cơ thủ trẻ nhưng đã có sự tiến bộ vượt bậc và bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu. Anh ấy nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là câu chuyện về sự cân đối giữa việc học và chơi Billiards sẽ góp phần xóa đi định kiến về môn thể thao này. Để phong trào Billiards phát triển lên một tầm cao mới rất cần những tay cơ trẻ và hiệu ứng lan tỏa từ Bao Phương Vinh để thu hút cũng như tạo niềm tin, động lực cho chúng tôi”.

Không chỉ với Bao Phương Vinh, người hâm mộ Billiards Gia Lai cũng có quyền tự hào với tay cơ gốc TP. Pleiku Nguyễn Quốc Nguyện. Anh đang thi đấu trong hệ thống Giải Billiards PBA tại Hàn Quốc. Tại tour thứ 4 của PBA vào đầu tháng 9 vừa qua, Quốc Nguyện cũng đã lọt vào vòng 8 tay cơ mạnh nhất trong tổng số 128 cơ thủ trên toàn thế giới tham gia tranh tài. Tại các giải đấu đồng đội dưới màu áo 1QPAY, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương thi đấu rất ấn tượng khi trở thành trụ cột của đội với liên tiếp những chiến thắng trong sét đấu của mình.

Thời gian gần đây, các cơ thủ Phố núi cũng đã ít nhiều thể hiện được mình tại các giải khu vực và quốc gia. Đầu tháng 7-2023, tại Giải Billiards tỉnh Kon Tum mở rộng với sự tham gia của hơn 70 vận động viên (VĐV) đến từ Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định, cơ thủ Nguyễn Văn Thuận đã giành chức vô địch nội dung Carom 3 băng, đồng thời đạt giải VĐV có hệ số trung bình trong 1 trận đấu cao nhất giải. Tại vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia vào tháng 3-2023 được tổ chức ở Bình Thuận, VĐV Nguyễn Văn Thuận cũng lọt vào vòng 64 cơ thủ mạnh nhất trong tổng số gần 1.000 VĐV so tài.

Cơ hội cho các cơ thủ

Giải Vô địch Billiards toàn tỉnh năm 2023 đã tạo ra khí thế rất sôi nổi. Giải quy tụ 123 tay cơ đến từ 16 CLB trong toàn tỉnh tranh tài. Xét về số lượng, đây không phải là giải đấu có số lượng cơ thủ đông đảo nhất nhưng lại có số CLB tham gia nhiều nhất.

Anh Nguyễn Đức Huy (CLB huyện Đak Pơ) hồ hởi: “Ở các huyện phía Đông, phong trào Billiards đang có sự phát triển mạnh mẽ, trình độ cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Hàng năm, chúng tôi tổ chức giải riêng ở khu vực Đông Gia Lai với hơn 50 VĐV tham gia. Tại giải năm nay, huyện Đak Pơ có 5 cơ thủ”.

Ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Phong trào Billiards tại Gia Lai đang có nhiều triển vọng, tạo sự lan tỏa rộng rãi tại nhiều huyện, thị xã, thành phố. Giải Vô địch Billiards Carom toàn tỉnh 2023 không chỉ giúp phát hiện những nhân tố nổi bật mà còn giúp lực lượng trọng tài, đội ngũ làm chuyên môn của tỉnh nâng cao trình độ tổ chức, điều hành một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tay cơ trẻ. Anh Nguyễn Văn Thuận thổ lộ: “Muốn đạt đến trình độ cao của môn Billiards phải có năng khiếu và sự khổ luyện cũng như đào tạo bài bản, do đó rất cần những cơ thủ trẻ. Giải đấu là dịp để những người trẻ như chúng tôi có dịp cọ xát, nâng cao trình độ, tâm lý thi đấu để sẵn sàng hướng đến các giải đấu tầm khu vực và quốc gia”.

Trong khi đó, theo đánh giá của anh Bùi Xuân Lâm-Chủ nhiệm CLB 09PRO, trình độ của các cơ thủ Gia Lai chưa theo kịp với nhiều địa phương trong khu vực. Nguyên nhân chính là việc ít có giải đấu để cọ xát. Hàng năm, ngoài 2 giải đấu do TP. Pleiku và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức, các CLB phối hợp tổ chức các giải mở rộng, mời các tay cơ trong khu vực về tham dự để học hỏi thêm. Nhưng do kinh phí eo hẹp nên công tác tổ chức, giá trị giải thưởng và chất lượng cơ thủ chưa được nâng lên. “Giải Vô địch Billiards carom toàn tỉnh là cơ hội để anh em cơ thủ được dịp so tài cùng nhau. Hy vọng thời gian tới, môn Billiards sẽ được quan tâm nhiều hơn với nhiều giải đấu, thu hút đông đảo VĐV tranh tài, tạo đòn bẩy giúp Billiards Gia Lai vươn lên tầm cao mới”-anh Lâm bày tỏ.