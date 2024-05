Có bỏ thi mô phỏng đối với bằng lái xe ô tô?

Tin liên quan Vì sao thi bằng lái xe phải có phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến, phản ánh việc thi bằng lái xe phải thi mô phỏng bằng phần mềm do Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra được áp dụng vào chương trình dạy và học lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F …là bất cập, đánh giá không đúng thực tế khi lái xe trên đường, gây hoang mang cho người đi thi và mất nhiều thời gian và kinh phí của người dân.

Do đó cử tri huyện Long Thành kiến nghị Bộ GTVT bãi bỏ việc tổ chức thi mô phỏng đối với bằng lái xe ô tô.

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị xây dựng phần mềm điều chỉnh, cập nhật một số tình huống phù hợp thực tế, điều chỉnh thời gian nhận biết để người học dễ dàng tiếp thu, xử lý.

Cục Đường bộ Việt Nam đã tích cực phối hợp cơ quan liên quan điều chỉnh, cập nhật Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông (điều chỉnh, cập nhật lần 2 từ ngày 15-2-2024).

Đồng thời có văn bản hướng dẫn các Sở GTVT truy cập trang thông tin điện tử www.gplx.gov.vn tải bản cập nhật Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và chính thức thực hiện trên toàn quốc từ ngày 15-2-2024. "Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%" – Bộ GTVT cho hay.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với một số chuyên gia tiến hành đồ họa lại một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp để nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học dễ quan sát, nhận diện tình huống dễ hơn; bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết....

Cục đường bộ cũng điều chỉnh phần mềm mô phỏng theo hướng kéo dài mốc thời gian chấm điểm (từ mốc 5 điểm đến mốc 0 điểm) để giúp người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bàn phím máy tính.

Với phần mềm ôn tập, bổ sung ba tính năng gồm: Bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết; bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước/sau, hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống; phần thi thử được thiết kế giao diện như khi sát hạch để học viên làm quen.

Phần mềm sát hạch được điều chỉnh: Tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị. Điều chỉnh không cho nhấn đúp vào phần video; khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình, không hiển thị thanh taskbar của Windows.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mô phỏng các tình huống giao thông đã được các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cập nhật để học viên ôn luyện, dự kiến chính thức sử dụng để sát hạch từ ngày 1-2-2024.