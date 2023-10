Tin liên quan Israel tấn công dồn dập, hai triệu dân Dải Gaza không có nơi nào thoát thân

Ông Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Israel trước nửa đêm ngày 12/10.

"Liên Hợp Quốc mạnh mẽ kêu gọi hủy bỏ bất cứ lệnh sơ tán nào như thế, nếu nó là thật, để tránh biến những điều vốn đã là bi kịch trở thành tình huống thảm họa", ông Dujarric nói thêm.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) đang tiếp nhận và chăm sóc cho hơn 60% trong số 423.000 người bị buộc phải di dời trong những ngày gần đây ở Dải Gaza. Chưa rõ có bao nhiêu người đang ở phía bắc Wadi Gaza.

Salama Marouf, người đứng đầu phòng truyền thông của chính quyền Hamas, cho biết cảnh báo sơ tán là thông tin giả từ Israel "nhằm gây hoang mang cho người dân và làm tổn hại đến sự gắn kết nội bộ".

Israel đã dồn đến 300 ngàn binh sĩ và phát động chiến dịch không kích lớn Dải Gaza khiến hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương.

Trước việc Israel leo thang xung đột, làn sóng bài Do Thái trên khắp thế giới hiện đang lan rộng. Nhà chức trách Mỹ, Anh và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo tại các nước này trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên toàn cầu.