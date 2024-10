Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Sáng 19-10, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an TP. Pleiku, Hệ thống ô tô-xe máy Toàn Trung tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông” năm học 2024-2025.