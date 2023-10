Chư Sê ngưng cấp nước sinh hoạt vì tài khoản ngân hàng bị khóa

Sự kiện khởi công cầu Đại Ngãi là sự kiện quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL. Cầu Đại Ngãi giúp rút ngắn khoảng 80km từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh đi TPHCM so với tuyến Quốc lộ 1.

Cơ quan công an khởi tố hai cha con ông Nguyễn Chơn Tiên liên quan đến vụ việc giao ô tô cho người chưa đủ tuổi cầm lái, tông hàng loạt xe máy đang đứng chờ tín hiệu giao thông

(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn tỉnh.