Chư Sê kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã kiềm chế, kéo giảm được tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết: Những năm trước, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nổi cộm là hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, cùng với thực hiện tốt công tác nắm, dự báo sát đúng tình hình, tổ công tác Công an huyện và Công an cấp xã duy trì thường xuyên các hoạt động tuần tra về đêm. Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều phương án, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-10-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở”, Công an huyện đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng-chống tội phạm ở khu dân cư và trên mạng xã hội Zalo, Facebook; quan tâm xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lắp đèn chiếu sáng về đêm tại các địa điểm, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khu dân cư, trường học và thường xuyên cảnh báo cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm; mở hồ sơ quản lý chặt chẽ và gọi hỏi, răn đe đối với số đối tượng có tiền án, tiền sự, càn quấy kết hợp với đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức 92 buổi tuyên truyền, vận động người dân ở các làng trọng điểm, khu dân cư về ANTT với gần 18.000 lượt người tham dự; tuyên truyền 3 lượt trong cơ sở tôn giáo, 17 lượt ở trường học; phát 24.793 tờ rơi tuyên truyền, thư ngỏ và tặng 380 suất quà cho người dân.

Đến nay, 100% khu dân cư, cơ quan, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn an toàn về ANTT; toàn huyện có 15 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nổi bật là mô hình camera an ninh. Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, tội phạm hình sự trên địa bàn được kéo giảm. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ (tương đương 33,3%) so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã khám phá 6 vụ án liên quan đến ma túy; đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và mở hồ sơ quản lý 31 đối tượng nghiện, sử dụng ma túy.

Theo Thượng tá Sơn: Trong 2 năm trở lại đây, phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm, trong đó, giảm mạnh nhất là 5 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, phòng-chống tội phạm. Đồng thời, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, các “điểm nóng” phức tạp về ANTT.