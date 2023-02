Chư Păh: Xe ô tô khách và xe máy va chạm, 1 người tử vong

(GLO)- Việc kết nghĩa giữa Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với làng Huynh Đak (xã Kông Yang) không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.