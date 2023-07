Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đối với công tác CCB. Sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với Hội CCB ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, phát huy sức mạnh to lớn của CCB trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, toàn huyện hiện có 2.510 hội viên CCB, sinh hoạt tại 14 tổ chức hội cơ sở xã, thị trấn. Trong đó, 322 hội viên là đảng viên, 1.148 hội viên là người dân tộc thiểu số, 346 hội viên nữ... Hội CCB các cấp đã phối hợp tham gia hòa giải thành công hàng ngàn vụ mâu thuẫn nhỏ và tranh chấp ở khu dân cư, cùng với công an vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham mưu cùng các ban, ngành vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông, về giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ năm 2004 đến nay các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng giới thiệu cấp ủy Đảng kết nạp được 121 hội viên vào đảng. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, học tập chính trị cho hội viên luôn được các cấp ủy Đảng coi trọng nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đến hết tháng 6-2023, toàn huyện có số dư nợ vốn vay 84,782 tỷ đồng cho 2.114 hộ gia đình vay, giải quyết việc làm cho 466 lao động là con em CCB. Đời sống của hội viên CCB ngày càng được cải thiện và nâng cao, đã xóa được 90 hộ CCB nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,8%, số hộ CCB có mức sống khá và giàu đạt 42%. Hàng năm, Hội phát động phong trào đóng góp ủng hộ, làm được 52 ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên CCB gặp khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng...

Thời gian tới, Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09-NQ/TW (khóa IX) của Bộ Chính trị, Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư khóa X, Pháp lệnh CCB Việt Nam và các văn bản của Đảng, của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; tạo sự thống nhất cao về nhận thức chính trị, tư tưởng trong tổ chức Hội cựu chiến binh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...