Chiêu lừa đảo của con dâu chiếm đoạt 17 tỉ đồng của cha chồng và người quen

Tin liên quan Bố chồng sập bẫy lừa của con dâu

Ngày 3-11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Trúc My (25 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Tại cơ quan công an, Trúc My khai nhận tháng 2-2022, My tổ chức đám cưới với anh Hoàng Văn L. (31 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Sau đó, 2 vợ chồng xuống TP HCM làm ăn, sinh sống.

Thời gian này, Trúc My gọi điện thoại cho ông Hoàng Xã L. (57 tuổi, là cha chồng) nói rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM. Nếu ông L. có nguồn vốn nào thì vay mượn giúp Trúc My để làm ăn, kiếm lời, khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ.

Tin lời con dâu, trong thời gian từ tháng 2-2022 đến tháng 3-2023, ông L. đã nhiều lần chuyển cho Trúc My hơn 5,1 tỉ đồng.

Khi cha chồng đòi tiền để trả lại người vay, Trúc My tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán, đặt cọc đất giả để ông L. tin tưởng vì thực tế đối tượng không có các bất động sản này.

Mở rộng điều tra, Trúc My khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của cha chồng, My còn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của chồng, 9 tỉ đồng của ông Phạm Văn L. và nhiều người khác ở tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gần 17 tỉ đồng.

"Tôi đã đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền cha chồng và người thân quen. Toàn bộ số tiền này, tôi dùng để trả nợ, tiều xài cá nhân và đánh bạc trên mạng" - đối tượng My khai nhận.