Vì sao Gia Lai thu hút hàng loạt dự án chăn nuôi triệu đô?

Gia Lai được đánh giá là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi, với diện tích đất nông nghiệp gần 1,4 triệu ha, những đồng cỏ rộng tới 17.000-18.000ha. Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận đây chính là mảnh đất màu mỡ để đầu tư chăn nuôi đại gia súc, nhất là nuôi heo áp dụng công nghệ cao và chuỗi khép kín.





Gia Lai thu hút hàng loạt dự án chăn nuôi heo trị giá triệu đô



Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư cho hàng loạt dự án nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi và trồng rừng được các doanh nghiệp lớn quan tâm nhất.



Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư đối với dự án Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng.



Đây là dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên, do liên doanh Tập đoàn Hùng Nhơn (TP.HCM) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) góp vốn đầu tư.



Một trong những trang trại chăn nuôi heo áp dụng công nghệ cao của Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: H.N



Mục tiêu của dự án là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn kết hợp trồng rừng, chăm sóc rừng, tạo vùng đệm an toàn cho dự án.



Theo đó, Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai có diện tích gần 550.000m2, triển khai tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



Khu chăn nuôi này có công suất thiết kế nhập khẩu, chăm sóc 2.500 con lợn cụ kị để nhân giống; kết hợp trồng và chăm sóc hơn 35,5ha cây keo lai. Sau khi ổn định hoạt động, dự án sẽ cung cấp lợn giống và lợn thịt thương phẩm; gỗ nguyên liệu keo lai cho thị trường.



Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 119 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký gần 11.100 tỷ đồng.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, do Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai làm chủ đầu tư với tổng vốn 380 tỷ đồng, tương đương 16,5 triệu USD từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động. Dự kiến, dự án sẽ khởi công công trình và trồng rừng vào quý I/2022 và đi vào hoạt động trong I/2025.



Nói về dự án này, ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: Việc đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, theo chuỗi liên kết là mô hình đang đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cách sản xuất truyền thống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường. Toàn bộ quy trình chăn nuôi tại dự án được ứng dụng 100% công nghệ cao, hướng đến xây dựng thí điểm "Vùng an toàn dịch bệnh" trong nuôi heo tại Gia Lai.



Điểm mới của Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai là hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, sử dụng 30% điện sạch, giảm phát thải một lượng lớn CO2 so với sử dụng nguồn điện truyền thống. Điều này góp phần nâng cao giá trị môi trường của sản phẩm heo thịt. Đồng thời, dự án còn tạo việc làm cho 150 lao động địa phương.



Lí giải vì sao lại chọn Gia Lai làm nơi đầu tư chăn nuôi, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết: "Chúng tôi đã khảo sát nhiều nơi và khẳng định Gia Lai có diện tích đồng cỏ rộng lớn, khí hậu ôn hòa, rất phù hợp phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Với Dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đưa tỉnh nhà trở thành thủ phủ chăn nuôi của khu vực Tây Nguyên".





Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao Ia Pa của Công ty cổ phần Nông nghiệp Navifarm được ứng dụng 100% công nghệ cao đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2019. Ảnh: Hà Duy



Thu hút hơn 10.500 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi



Cùng với dự án đầu tư trị giá 16,5 triệu USD của Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus, còn có hàng chục dự án lớn khác đầu tư vào Gia Lai. Trong đó phải kể đến Dự án trang trại chăn nuôi heo "khủng" của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.



Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư 1.288 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 195ha tại huyện Đak Đoa. Dự kiến dự án sẽ cung ứng thị trường khoảng 30.000 con heo nái mỗi năm.



Hay như dự án của Công ty TNHH một thành viên My Anh Gia Lai đầu tư 3 trang trại chăn nuôi heo tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Tổng vốn đầu tư của 3 dự án này là 266 tỷ đồng, triển khai xây dựng trên diện tích hơn 72,5 ha. Các dự án sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 5.000 con heo nái và 48.000 con heo thịt/năm.



Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Phan Trung Kiên (xã Kông Htok). Ảnh: Trần Dung



Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Thiện cũng triển khai cùng lúc 3 dự án gồm: Dự án trang trại chăn nuôi heo Minh Thiện 1 và 2 (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) có tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng, quy mô 36.000 con heo thịt/lứa với 2 lứa/năm. Dự án trang trại chăn nuôi heo Minh Thiện 3 (xã Đông, huyện Kbang) có tổng vốn đầu tư 121 tỷ đồng, quy mô 23.000 con heo thịt/lứa với 2 lứa/năm.



Trước đó, vào tháng 3/2019, trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao Ia Pa của Công ty cổ phần Nông nghiệp Navifarm (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đã chính thức đi vào hoạt động. Dự án này có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 20.000 con heo thịt.



Ông Lê Tiến Anh-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Riêng lĩnh vực chăn nuôi, từ đầu năm đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 82 dự án đề nghị đầu tư với tổng vốn khoảng 10.539 tỷ đồng. Hiện có 22 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án; 4 dự án đang trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất và 56 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu.

